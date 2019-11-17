На выборах президента Шри-Ланки побеждает кандидат от оппозиции

Большинство голосов на президентских выборах в Шри-Ланке получает кандидат от оппозиционного Народного фронта 70-летний Готабая Раджапакса — бывший заместитель министра обороны. Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), он набирает 50,7%, передает Reuters.

«Это чистая победа. Мы ее предвидели. Мы очень рады, что Гота будет следующим президентом»,— заявил пресс-секретарь Готабаи Раджапаксы агентству AFP.

Основной соперник лидера гонки Саджит Премадаса (Объединенная национальная партия) уже поздравил с победой своего соперника и заявил, что уважает выбор граждан. Пока он набирает 43,8% (по данным ЦИКа).

Готабая Раджапакса является младшим братом Махинды Раджапаксы, который был президентом Шри-Ланки с 2005 по 2015 год. В стране он известен как военачальник, сыгравший заметную роль в конце гражданской войны 1938–2009 годов, отмечает «РИА Новости». В своей президентской программе господин Раджапакса уделил внимание укреплении безопасности и экономическим реформам.

Всего на выборах было 35 кандидатов. Действующий президент Майтрипала Сирисена и премьер-министр Ранил Векрамасингхе не участвовали в президентской гонке.