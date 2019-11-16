Даниил Медведев не выступит в финальной части Кубка Дэвиса

Первая ракетка России Даниил Медведев, который занимает четвертое место в мировом рейтинге, из-за усталости не выступит за сборную России в финальной части Кубка Дэвиса, которая начинается в Мадриде 18 ноября. Эту информацию корреспонденту “Ъ” подтвердил капитан сборной России Шамиль Тарпищев.

Таким образом, в составе российской команды в этом турнире примут участие лишь три теннисиста — Карен Хачанов (17-й в рейтинге ATP), Андрей Рублев (23-й) и Евгений Донской (114-й). 18 ноября на групповом этапе россияне сыграют с хорватами, а 19-го — с испанцами.

На этой неделе Медведев принимал участие в личном итоговом турнире года Nitto ATP Finals и потерпел три поражения от грека Стефаноса Циципаса, первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, в матче с которым имел матчбол при счете 5:1 в третьем сете, и Александра Зверева из Германии.

О выступлении россиянина на финальном турнире ATP читайте в публикации “Ъ” «Даниил Медведев устал от ракетки».

Евгений Федяков