Даниил Медведев устал от ракетки

В Лондоне на Nitto ATP Finals, итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом $9 млн, определились полуфиналисты. В субботу сначала швейцарец Роджер Федерер встретится со Стефаносом Циципасом из Греции, а затем сыграют австриец Доминик Тим и прошлогодний чемпион Александр Зверев из Германии. Тем временем россиянин Даниил Медведев завершил выступление, проиграв свой последний матч Звереву в двух партиях. После этого он сообщил корреспонденту “Ъ”, что из-за усталости, накопившейся в конце сезона, возможно, пропустит финальную часть Кубка Дэвиса, которая начинается в Мадриде в понедельник. С последними новостями из Лондона — Евгений Федяков.

Для Даниила Медведева последняя встреча в группе на первом в его карьере Nitto ATP Finals турнирного значения уже не имела. После того, как днем Рафаэль Надаль сломил сопротивление Стефаноса Циципаса, победив за 2 часа 52 минуты со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, россиянин потерял шансы на выход в полуфинал. Таким образом, на кону для Медведева стояли 200 рейтинговых очков (для сравнения, за выход в финал Кубка Кремля полагается лишь 150 баллов) и $215 тыс. призовых, которые полагаются за победу в каждом матче группового этапа. Зато Александр Зверев был мотивирован по полной программе, ведь для участия в play-off ему требовалась победа, поскольку в противном случае в полуфинал из группы «Андре Агасси» вместе с Циципасом выходил Надаль.

В серии личных встреч с россиянином Зверев вел 4:1, однако в предыдущий раз финал октябрьского шанхайского турнира категории Masters 1000 остался за Медведевым, победившим тогда победил очень легко, отдав всего пять геймов. Впрочем, куда большее значение в данном случае имело психологическое состояние 4-го номера мирового рейтинга, который в среду отдал Надалю уже практически выигранный поединок, имея матчбол при счете 5:1 в третьей партии.

Медведев вышел на игру с лицом, на котором читалось нечто, напоминающее внутреннее опустошение, и в первом же гейме, допустив несколько ошибок, отдал свою подачу. Правда, по ходу дела россиянин немного разыгрался, в пятом гейме выполнил три эйса подряд, а во втором сете до счета 4:4 уступил на своей подаче лишь одно очко. Однако до брейк-пойнтов на подаче Зверева, который действовал без особого блеска, но довольно надежно, дело не доходило. В итоге, отыграв брейк-пойнт в девятом гейме, Медведев неудачно провел вторую половину тай-брейка, по ходу которого в важные моменты соперник дважды посылал мяч в самую линию, а россиянин неудачно использовал систему электронного повтора.

Уступив — 4:6, 6:7 (4:7) за 1 час 18 минут, Даниил Медведев через считанные минуты после окончания матча пришел на пресс-конференцию. Корреспондент “Ъ” поинтересовался у него, можно ли вынести какие-то положительные вещи из турнира, который прошел столь неудачно.

«Конечно. Если я попаду сюда еще раз, то у меня будет опыт, который надеюсь, поможет. Например, в матче с Надалем были вещи, над которыми мне надо задуматься и которые нельзя допускать в будущем. Жизнь не закончена, впереди следующий сезон»,— сказал россиянин, который, не исключено, возобновит выступления лишь в январе. Дело в том, что на вопрос, о том, когда он планирует вылететь в Мадрид на финальную часть Кубка Дэвиса, в рамках которой уже в понедельник россияне встретятся с хорватами, Медведев ответил неопределенно. «Сначала я должен поговорить с командой Кубка Дэвиса, которая находится там. Слишком трудной получилась концовка сезона. Обещать, что буду в Мадриде, я не могу»,— отметил он.

Характеризуя свое состояние после четырех поражений подряд, которые он потерпел с учетом предыдущего турнира в Париже, Даниил Медведев отметил, что в физическом плане «какой-то сверхусталости нет», а вот психологически он готов не лучшим образом.

«В моральном плане мне тяжело сейчас видеть ракетку. Нужен какой-то отдых. Последние два турнира (в Лондоне и Париже — “Ъ”) я перестал понимать, что происходит на корте, куда в какие моменты нужно играть. Например, обычно я хорошо читаю подачу соперника, а сегодня раз 30 не мог угадать, куда подаст Зверев. В общем, тяжело»,— сказал финалист US Open.