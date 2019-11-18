«Газпром-медиа» обогатит воду

Холдинг «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, «Авторадио» и др.) продолжает инвестировать в непрофильные активы. Вскоре после вложений в агентство по работе со звездами Дуси Бубель холдинг запустил бизнес по продаже энергетических напитков под брендом Starvit, ориентированных на любителей здорового образа жизни. Аудитория подобных продуктов пока сильно ограничена, говорят эксперты.

Структуры «Газпром-медиа» учредили ООО «Старвит», его гендиректором стал Александр Самборский, который также руководит ООО «ТНТ-Регион», управляющим региональными вещательными активами канала ТНТ, следует из данных Kartoteka.ru. Согласно сайту ООО «Старвит», компания предлагает приобрести растворимые таблетки Starvit Vitamin Energy, среди основных компонентов которых кофеин, теанин, экстракт корня женьшеня и китайский лимонник. Продукт позиционируется как «витаминный коктейль» и «натуральный стимулятор» и продвигается в социальных сетях, в том числе с помощью интеграций с блогерами.

Декларация о соответствии продукта техническим регламентам Евразийского экономического союза, размещенная на сайте «Старвит», подана ООО «Глобал Хэлфкеар». По данным Kartoteka.ru, эта компания зарегистрирована в 2017 году, принадлежит Антону Лившицу, Михаилу Серебрянскому и Константину Горшкову и занимается производством БАДов и лекарственных средств на базе собственного завода. При этом на сайте «Старвит» указано, что напиток «не является лекарственным средством или БАДом».

Starvit станет зонтичным брендом, под которым планируется «линейка функциональных напитков», подтвердили “Ъ” в «Газпром-медиа». Размер инвестиций и целевые показатели выручки проекта в холдинге не раскрывают. Продавать напитки планируется по модели D2C (Direct to Consumer), которая предусматривает поставки от производителя к покупателю без посредников. «Целевая аудитория Starvit — живущие в мегаполисах молодые люди в возрасте 20–40 лет, привычные к интернет-покупкам»,— уточнили в медиахолдинге. Для продвижения продукта холдинг планирует использовать «наработки в области Data Science».

Starvit — не первый непрофильный проект «Газпром-медиа». Например, в августе холдинг стал соучредителем с долей 50% агентства по работе со звездами BubelMGT, основанного участницей шоу «Холостяк» на ТНТ Дусей Бубель. Также холдинг за недавнее время инвестировал в стартап Native Rent по пакетному размещению нативной рекламы, агентство по работе с блогерами Happy Monday Family, производителя детских товаров Nappy Club, агрегатор кейтеринговых сервисов Catery Catery. При этом доходы от основного бизнеса падают: рекламная выручка «Газпром-медиа» в первом полугодии 2019 года снизилась на 6% к аналогичному периоду, до 33,2 млрд руб., что в холдинге объясняли общим падением рынка телерекламы (на 9%, до 81–82 млрд руб. за тот же период, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России).

Ниша энергетических напитков по итогам 2018 года заняла в России около 3,4% рынка безалкогольных напитков, который составляет около 500 млрд руб. в год, ее рост может достигать 35% в год, оценивает гендиректор и совладелец Famous Amazing Brands Антон Стельмаков. «Судя по описанию продукта, он ориентируется на прогрессивную аудиторию, которая придерживается здорового образа жизни. Это явный тренд, мы сами стараемся его придерживаться, например, создали энергетик без сахара. Однако пока аудитория подобных продуктов, по нашим расчетам, составляет не более 2% жителей мегаполисов, то есть выходить с ними в торговые сети во все регионы представляется бессмысленным»,— рассуждает он. Потенциальным конкурентом нового проекта могут быть и тонизирующие напитки для спортсменов, полагает руководитель отдела бизнес-планирования агентства BusinesStat Дмитрий Круглов. Продажи спортивного питания в целом, по данным BusinesStat, в 2018 году выросли на 16,3%, до 12,6 млрд руб.

Валерия Лебедева