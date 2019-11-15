ЦСКА получил шестерку

В матче восьмого тура регулярного первенства баскетбольной Евролиги ЦСКА принимал «Фенербахче». Нынешняя встреча московского и стамбульского грандов, приучивших своих болельщиков к тому, что они всегда где-то впереди и где-то рядом, отличалась от прежних. Все из-за того, что «Фенербахче» неудачно стартовал в первенстве и застрял в нижней части таблицы. Но это делало стамбульцев, которым отступать уже некуда, только опаснее. Тем не менее ЦСКА уверенно победил со счетом 88:70.

«Фенербахче» в нынешнем сезоне стал одной из наиболее обсуждаемых команд Евролиги. Причем в отличие от предыдущих лет, когда команда Желько Обрадовича почти всегда вызывала только положительные эмоции, сейчас больше говорят о том, как вышло, что стамбульцы проваливают первенство. С начала чемпионата «Фенербахче» победил лишь дважды. Еще одно поражение давало им баланс 2–6 и сложные перспективы на то, чтобы выбраться из ямы. Тем более что после игры в Москве стамбульцам предстоит отправиться в гости к «Барселоне», а в конце ноября сыграть против «Химок». И если не вытянуть эту серию хотя бы с нейтральными показателями, добиться успешного выступления будет очень трудно.

«Фенербахче», как видно, отступать почти уже некуда. И это делало команду, которая, к слову выиграла четыре из пяти последних московских матчей, особенно опасной.

Даже с учетом того, что в Москву не смог приехать Нандо де Коло, еще в прошлом сезоне «работавший» мотором ЦСКА. Французского плеймейкера беспокоят мышечные спазмы.

Что до ЦСКА, то его игроки после странного поражения от «Виллербана» просто обязаны были реабилитироваться. В первую очередь в своих глазах. Но процесс этот был непростым. Армейцы в начале матча заметно нервничали, что выливалось в немотивированное затягивание атак. Похоже, потому, что никто не решался брать на себя ответственность за бросок. Даже Майк Джеймс, бросающий даже когда не надо, предпочитал раздавать передачи, а не атаковать. Разве что Кайл Хайнс не нервничал совершенно. И уже в начале встречи выдал сразу три красивейших блокшота.

Небыстрый темп в принципе устраивал «Фенербахче», стабильно, в основном за счет действий Костаса Слукаса да мощи Деррика Уильямса, державшийся очень близко к ЦСКА. Если бы у гостей еще и броски шли, то не исключено, что в роли догоняющих выступали бы уже армейцы. Но снайперы гостей были не в форме, а тот, который мог бы помочь, как было сказано, в Москву не приехал.

Чем дольше длился матч, тем сильнее вырисовывалось преимущество ЦСКА. Наставник армейцев Димитрис Итудис очень активно играл с составом, фактически используя две команды — одну в атаке, другую в обороне. «Фенербахче» такой ротацией ответить не мог, что создавало дополнительную нагрузку на его лидеров. Характерно, что если у ЦСКА пятерка и скамейка набирали примерно равное количество очков, то у «Фенербахче» взнос скамейки был в разы ниже.

Все это давало результат. А тут еще нащупал свою игру Джеймс, которого гостям все чаще приходилось останавливать фолами. Ну и конечно, хорош был Янис Стрелниекс, практически не промахивавшийся. Во многом именно его попадания обеспечили ЦСКА рывок в третьей четверти, после которого хозяева повели с отрывом в 15 очков. Это было уже более чем комфортное преимущество, растерять которое ЦСКА мог, только если бы сам приложил для этого усилия. А армейцы ведь не успокаивались. Особенно лютовал Джеймс, у которого цели достигали даже неподготовленные броски. В результате армейцы победили со счетом 88:70 и обеспечили себе «рекорд» 6–2. Ровно такой же, как и еще пяти команд, идущих в верхней части таблицы.

Арнольд Кабанов