Погоня за лайками уходит в прошлое

Instagram скрывает лайки от пользователей — теперь эту функцию тестируют и в России. По задумке соцсети, теперь количество отметок «Мне нравится» будет видно только автору поста, но не подписчикам. Instagram запустил эксперимент еще летом, сначала в нескольких странах — в их числе Канада, Италия и Австралия. Теперь эту функцию тестируют на пользователях по всему миру.

Как это повлияет на бизнес? И что о скрытых лайках думают блогеры? Основатель агентства WildJam Ярослав Андреев уверен, что со скрытыми лайками заключать рекламные контракты станет сложнее: «Как сейчас работает система? Рекламодатель смотрит десять разных аккаунтов с миллионом подписчиков. У одного стоит 100 тыс. лайков под фотографией, а у другого — 10 тыс. Естественно, выбор очевиден. Ему не нужно при этом ничего запрашивать у блогеров, он увидел все, что ему нужно, и написал только одному из них. Соответственно, когда лайки уйдут, придется просить предоставить скриншоты отчетов, внутреннюю аналитику и только потом выбирать нужного человека. Пока на самом деле непонятно, зачем Instagram это придумал. Конечно, будет сложнее продавать или покупать. Но я не думаю, что из соцсети кто-то уйдет, потому что альтернативы в коротком видео особо нет. Есть TikTok, но это все-таки немного другое».

Как ранее заявляли в Instagram, новая функция нужна, чтобы повысить качество контента в соцсети. По задумке разработчиков, теперь пользователи будут выкладывать то, что им интересно, а не то, что соберет больше лайков. Но в итоге эффект может быть обратным, опасается блогер Гусейн Гасанов. По его мнению, без лайков у пользователей вообще не будет мотивации делать качественные посты: «Сейчас все хотят делать крутые фотографии, чтобы это было стильно, красиво, а когда уберут эту функцию, то пользователи начнут выкладывать меньше фотографий, и интерес к Instagram пропадет. Не будет той конкуренции, которая есть сейчас. Мне кажется, поэтому сосцсеть и живет. Скорее всего, Instagram вернет эту функцию обратно».

Примеру Instagram собираются последовать и другие соцсети. Так, о возможном отказе от лайков этой осенью заявляли представители Facebook. Кстати, эта соцсеть около десяти лет назад первая ввела отметку «Мне нравится». Новая функция изменит алгоритмы, благодаря которым пользователи становятся популярными, считает независимый эксперт в области социальных медиа Андрей Михайлюк: «Довольно интересно, что произойдет с топовыми аккаунтами, поскольку сейчас кажется, что многие люди ставят лайки по принципу, если их здесь много, то поставлю и я, ведь такое количество людей ошибаться не может. Соответственно, перераспределение будет чуть более справедливое.

Алгоритмы, которые продвигают посты в топ или в рекомендуемое, начнут ориентироваться не только на какую-то ограниченную тусовку инфлюенсеров, но и на людей, которые таковыми только потенциально могут стать.

На лайки, наверное, смотрят только очень ленивые рекламные агентства, потому что такие отметки сейчас покупаются за очень небольшие деньги в огромных количествах, и это не может являться показателем, на который надо ориентироваться».

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Российская соцсеть «ВКонтакте» решила пойти по другому пути. Представители сервиса заявили, что в начале следующего года пользователи смогут ставить не только лайки, но и дизлайки — отметки «Мне не нравится». Правда, пока только на комментариях. По идее разработчиков, так у людей появится возможность поддерживать или критиковать чью-то точку зрения, не вступая при этом в дискуссию.

Елена Иванова