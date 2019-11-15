Нижегородские депутаты настаивают на своем праве летать бизнес-классом и ездить в вагонах СВ Они согласны делать это только на дальние расстояния и отчитаться о поездках.

Депутаты думы Нижнего Новгорода подготовили новую редакцию Положения о порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками.

Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

После того, как депутаты гордумы на прошлом пленарном заседании приняли документ, позволяющий им получать бюджетные деньги за полеты бизнес-классом, поездки в вагонах СВ, и даже за получение виз в загранпаспорта, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пообещал наложить вето на это решение. Народные избранники получили резкое общественное осуждение, и их высмеял даже Иван Ургант в своей вечерней телепрограмме.

На этом фоне были разработаны поправки в положение, устанавливающие некоторые ограничения. В частности, летать за бюджетный счет бизнес-классом можно только, если полет длится более шести часов, а ехать в вагоне СВ – только, если путь займет больше суток. Кроме того, в новую редакцию включена норма, обязывающая депутатов составить полный отчет о результатах командировки, в том числе, изложить достигнутые договоренности, перечислить выгоды и сформулировать предложения по применению полученного опыта.

Политолог, доктор исторических наук Артем Фоменков, прокомментировавший новость для «КоммерсантъFM Нижний Новгород», выразил сожаление, что депутаты не вняли голосу совести, голосу разума и голосу градоначальника, который высказался за запрет подобных дорогостоящих поездок. По его словам, многие депутаты – далеко не бедные люди, и если им хочется летать бизнес-классом, они могут себе это позволить. Кроме того, надо понять, насколько депутатские командировки нужны для Нижнего Новгорода, и нет ли здесь попытки депутатов за счет командировки посетить какие-либо другие города со своими целями, в том числе, с целью отдыха.

Положение в новой редакции планируется рассмотреть на пленарном заседании гордумы в конце ноября.