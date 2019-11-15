Посуточную аренду приравняли к хостелам

Премьер-министр Дмитрий Медведев запретил оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях. Теперь эксперты спорят, означает ли это запрет на сдачу квартир посуточно. Постановление правительства вносит поправки в правила пользования жилыми помещениями и приводит их в соответствие с недавними поправками в Жилищный кодекс. Там содержится тот же запрет.

Мера была направлена против хостелов в жилых домах, но с посуточной арендой тоже нужно бороться, считает соавтор закона, глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская: «Посуточная аренда — это отдельная история. Если нет договора, нарушаются санитарные нормы, нет регистрации по месту пребывания, которые, как правило, отсутствуют в этих случаях, этого делать нельзя. На посуточную аренду прямого запрета нет. Мы вносили закон для тех, кто делал вид, что не понимает, что хостелы в жилых домах запрещены — это изначально прописано в Гражданском кодексе. Сейчас, раз есть закон с прямым запретом, уже работает прокуратура. Самый лучший источник информации — это жители, которые страдают от этого. Если бы это никому не мешало, жалобы не возникали, а здесь они поступают массово».

С одной стороны, Гражданский кодекс позволяет сдать квартиру в аренду на любой срок. С другой стороны, исходя из ряда определений в других законах, можно сделать вывод, что гражданину нужна временная регистрация в квартире, чтобы признать ее местом жительства, а если регистрации нет, то это «временное проживание». Оно может подпасть под определение гостиничных услуг. Но единой трактовки всех этих тонкостей не существует, так что тем, кто сдает квартиры посуточно, стоит оценить риски, рассказал “Ъ FM” управляющий юрист компании Capital Legal Services Дмитрий Раев: «Это, наверное, вопрос толкования. С одной стороны, никто не запрещает сдавать жилое помещение в аренду. С другой — теперь оказывать гостиничные услуги не разрешается на законодательном уровне. Возникает вопрос: можно ли считать посуточную сдачу помещений гостиничными услугами, или это обычная аренда? Надо исходить из того, на что в принципе направлены эти изменения.

Если на то, что люди должны постоянно проживать в квартирах, а не сдавать их на какие-то небольшие отрезки времени, то в случае такого толкования, посуточная аренда будет считаться недопустимой. Скорее всего, это будут какие-то административные штрафы. В разных городах у судей может быть разная позиция. Если нормативно нигде ничего не будет указано, нужно будет ориентироваться на разъяснения Верховного суда.

Пока этого нет, каждый случай будет рассматриваться отдельно.

В любом случае это все будет зависеть от реакции соседей. Очевидно, что проверять начнут только в том случае, если будут жалобы. Если отношение соседей к этому резко отрицательное, надо иметь в виду: очень высок риск того, что придут сначала проверяющие органы, которые скажут, что так нельзя, вынесут какое-то административное постановление. В результате вам нужно будет идти в суд, там это оспаривать, и риск будет связан с размером штрафа и с расходами на судебную помощь».

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В Госдуме нет единства относительно запрета посуточной аренды в жилых домах. Как заявил агентству «РИА Новости» первый вице-спикер нижней палаты Сергей Пахомов, «краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе».

Сергей Гусев