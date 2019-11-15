В Краснодаре возбуждено уголовное дело против активистки сообщества «СССР»

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении юриста Марины Мелиховой, которая подозревается в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ), сообщил “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах. По версии следствия, госпожа Мелихова, находясь вблизи частной еврейской школы «Ор Авнер» в Краснодаре, оскорбила грубой нецензурной бранью участкового уполномоченного МВД.

Марина Мелихова до недавнего времени имела статус адвоката, но в октябре текущего года адвокатская палата края аннулировала ее лицензию. Госпожа Мелихова возглавляет «Центр развития человеческого потенциала «Эра Водолея» и ведет ютуб-канал «Правовед Марина Мелихова». В своих видеообращениях она рассказывает о деятельности сетевого сообщества «СССР», называя своих последователей «советскими гражданами» и требуя от органов власти признать советские паспорта и денежные знаки.

Инцидент с участием Марины Мелиховой произошел 30 августа у здания частной еврейской школы «Ор Авнер», куда госпожа Мелихова и ее единомышленники собирались войти их для осуществления «народного контроля». Сотрудники полиции сначала требовали разойтись, а затем силой посадили Марину Мелихову в автомобиль и увезли для составления протокола. Публичное оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей наказывается штрафом в размере до 40 тыс. руб., либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Анна Перова, Краснодар