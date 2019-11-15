Тайвань запретил продажи смартфонов Huawei

Власти Тайваня ввели запрет на продажи трех моделей смартфонов Huawei, у которых в разделе часовых поясов и контактов Тайвань указывается как часть Китая. Запрет на продажу моделей P30, P30 pro и Nova 5T будет действовать до тех пор, пока Huawei не изменит в них настройки.

«Обозначение Тайваня в этих смартфонах не отражает фактов и даже оскорбляет достоинство нашей страны»,— отмечается в заявлении Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (NCC).

В NCC предупредили, что могут сделать запрет на продажи вышеуказанных моделей постоянным, если Huawei откажется изменить обозначение Тайваня.

Алена Миклашевская