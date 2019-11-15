В УФАС считают, что маршрутки в рамках транспортной реформы можно сохранить

Управление Федеральной антимопонопольной службы по Санкт-Петербургу выдало предостережение Смольному в связи с предстоящей транспортной реформой (документ есть в распоряжении “Ъ-СПб”). Обращение направлено вице-губернатору Эдуарду Батанову и председателю комитета по транспорту Александру Головину, подписано главой ведомства Вадимом Владимировым.

Служба выражает беспокойство в отношении некоторых параметров транспортной реформы, которые озвучены в СМИ и на официальных сайтах администрации города. Планируемые изменения предполагают ликвидацию ряда коммерческих маршрутных автобусных перевозок, отмечают в УФАС. Это, по мнению ведомства, приведет к ограничению конкуренции.

«Неудовлетворенный спрос на коммерческие перевозки может привести к развитию нелегального рынка таких перевозок»,— предостерегают в УФАС.

«Считаем, что в рамках действующего законодательства, в том числе Закона № 220-ФЗ, возможно сохранение коммерческих перевозок с фиксированными остановками на напряженных магистралях и у пересадочных узлов, с возможностью посадки и высадки пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте в периферийной части их трассы. Также возможна организация безопасных и не создающих помех движению зон посадки-высадки пассажиров коммерческого маршрутного транспорта в пересадочных узлах»,— подчеркивают в ведомстве, отмечая, что льготы на проезд могут предоставляться и по нерегулируемому тарифу.

В частности, отмечают в УФАС, ГУП «Пассажиравтотранс» создаются преимущественные условия деятельности на товарном рынке: коммерческие перевозчики обновляют подвижной состав за свои средства, в то время как ГУП частично получает на эти цели дотации из бюджета в виде увеличения уставного капитала.