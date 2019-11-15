Убыток концерна «Калашников» за 9 месяцев 2019 года составил 599,2 млн рублей

Чистый убыток АО «Концерн "Калашников"» по итогам первых девяти месяцев 2019 года составил 599,2 млн руб. Январь-сентябрь прошлого года предприятие также закончило с убытком в 2,23 млрд руб. Ежеквартальный отчет концерна опубликован в Центре раскрытия корпоративной информации.

Выручка «Калашникова» за обозначенный период составила 11,36 млрд руб., что на 6,17 млрд руб. больше, чем в январе-сентябре 2018 года. Кредиторская задолженность компании составила 15,87 млрд руб., увеличившись за 9 месяцев на 3,49 млрд руб. Внеоборотные активы предприятия составили 23,72 млрд руб., оборотные — 29,19 млрд руб., что больше значений начала года на 1,18 млрд руб. и 6,68 млрд руб. соответственно.

Отметим, что выручка «Калашников» по итогам 2018 года составила более 17 млрд руб. Это на 280% больше значения 2017 года. Чистая прибыль производственной площадки составила 175 млн руб.