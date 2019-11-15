Оператор мусорной реформы в России назвал основные проблемы регионов

«Российский экологический оператор» (РЭО) выделил четыре группы проблем в российских регионах, где есть риск прекращения оказания услуг по вывозу мусора. В числе этих проблем — несбалансированные тарифы и нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), а также отсутствие диалога между властями и региональными операторами, сообщается в пресс-релизе РЭО.

По данным компании, высокие риски банкротства региональных мусорных операторов есть в Новгородской, Курской, Магаданской и Вологодской областях, а также в Бурятии и Дагестане. В случае ухода с рынка операторов в этих регионах альтернатив им не будет, уточнили в РЭО. Для решения проблемы компания предложила предусмотреть возможность корректировки тарифов и нормативов накопления мусора, а также компенсировать выпадающие доходы убыточным операторам.

Отсутствие конструктивного диалога между операторами и властями РЭО увидел в Тыве и в Ингушетии. Компания считает, что органам власти нужно привести территориальную схему обращения с ТКО «в соответствие с реальным мусорообразованием», надлежащим образом оборудовать контейнерные площадки и предоставлять операторам корректные сведения.

В нескольких регионах РЭО также зафиксировал проблемы в организации деятельности операторов по вывозу мусора. Подобная ситуация сложилась в Новосибирской, Челябинской и Томской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. Властям в регионах советуют взять проблему под контроль и при необходимости найти замену операторам.

Четвертой проблемой РЭО считает низкую собираемость платежей. В частности, в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии плата за коммунальную услугу по обращению с отходами ниже 30%, что «существенно отражается» на деятельности региональных операторов.

Ранее в Госдуме рекомендовали ввести административную ответственность компаний за уклонение от заключения договоров с региональным оператором. Также депутаты настаивают на необходимости перехода к оплате за вывоз мусора исходя из его фактического объема, создании экономических стимулов для компаний осуществлять раздельный сбор отходов и просят разобраться с платежками граждан.

Подробности — в публикации “Ъ” «Бизнес-мусор уходит от платежей».