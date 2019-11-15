По Институту стекла пошли трещины

Производитель листового стекла АО «Саратовский институт стекла» может быть признан банкротом из-за долгов перед пермским ЗАО «Брайф». Уральская компания заявила, что Саратовский институт стекла задолжал ей 22,9 млн руб. В этом году институт проиграл «Брайфу» два гражданских процесса на общую сумму почти 24 млн руб. Владелец «Брайфа» Александр Швецов банкротное дело не комментирует. В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области считают, что саратовское предприятие сможет решить проблему.

Пермское ЗАО «Брайф» подало в Арбитражный суд Саратовской области заявление о банкротстве АО «Саратовский институт стекла». Подробности дела пока не опубликованы, однако в заявленных требованиях значится сумма 22,9 млн руб. Материалы пока не приняты к ­рассмотрению.

В этом году Саратовский институт стекла проиграл «Брайфу» в арбитражный судах два гражданских процесса. В июне пермская компания потребовала взыскать с Института стекла 10,15 млн руб. неосновательного обогащения. Как следует из материалов процесса, в марте и апреле этого года «Брайф» перечислил Институту стекла пять денежных траншей на 10,15 млн руб., однако через неделю после последней трансакции направил саратовскому партнеру просьбу вернуть денежные средства, так как платежи якобы были совершены ошибочно. Институт стекла средства не вернул. В гражданском процессе «Брайф» не смог подтвердить одну из трансакций, поэтому сумма исковых требований была скорректирована. В итоге суд постановил, чтобы АО «Саратовский институт стекла» перечислило пермской компании 6,07 млн руб.

Решение по второму иску было вынесено 17 июля. В материалах дела указано, что в июне 2010 года стороны заключили договор, согласно которому уральская компания обязалась поставить саратовскому производителю стекла кальцинированную соду марки А на сумму 17,9 млн руб. «Брайф» исполнил свои обязательства по соглашению, а Саратовский институт стекла по договору не расплатился. Однако поставщик девять лет о долге не вспоминал.

Лишь в марте этого года «Брайф» направил в Саратовский институт стекла предарбитражную претензию с требованием погасить задолженность, а также предусмотренную договором неустойку в размере 1 млн руб.

• ЗАО «Брайф», учрежденное в 2002 году в Перми, занимается торговлей технической кальцинированной солью марок А и Б, а также разработкой и изготовлением стеклотары. По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром компании является Александр Швецов. Выручка общества в 2018 году составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 20,8 млн руб. Годом ранее чистая прибыль поставщика технической соды составила 67,2 млн руб.

• АО «Саратовский институт стекла» — один из двух производителей листового стекла в Саратове (второе предприятие — ООО «Саратовтехстекло»). Завод поставляет продукцию на строительные объекты города, в том числе занималось остеклением ТЮЗа, галереи «Каштан», офисного центра «Парус», ТЦ «Арена», Музея трудовой славы. Сейчас в арбитражных судах рассматривается 13 дел на 73,09 млн руб., в которых Саратовский институт стекла выступает ответчиком. Учредителями числятся саратовский предприниматель Рашид Аблязов (19,7%) и ООО «Нарат-К», принадлежащее ему же (79,8%). По данным на конец прошлого года, на заводе работают 645 человек. Выручка предприятия за 2018 год составила 695 млн руб. при годовом убытке 41,5 млн руб.

Владелец «Брайфа» Александр Швецов отказался общаться о возможном банкротстве саратовского предприятия. «Я понял, о чем вы говорите, я это комментировать не буду»,— сказал он „Ъ“.

В Саратовском институте стекла сказали, что знают о заявлении о банкротстве и пытаются решить проблему. От более подробных комментариев на заводе отказались.

В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области сказали, что у Института стекла действительно наблюдаются сложности в связи с отсутствием оборотных средств. В декабре компания провела модернизацию и реконструкцию стекловаренной печи с выходом на мощность 350 тонн в сутки, объем инвестиций в правительстве не уточняют.

«Выход на запланированную производственную мощность является технологически длительным процессом. АО „Саратовский институт стекла“ в настоящее время испытывает дефицит оборотных средств, вызванный сложным периодом настройки режимов работы технологического оборудования. Однако предприятие планомерно увеличило производство товарного листового стекла более чем в два раза»,— сообщили в региональном минпром­энерго.

По данным ведомства, сейчас Саратовский институт стекла ведет с «Брайфом» переговоры о заключении мирового соглашения. «Предприятием подготовлен график погашения образовавшейся задолженности, который планируется согласовать с компанией „Брайф“ до конца этой недели»,— заверяют в ­правительстве.

Сергей Петунин