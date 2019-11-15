Региону спроектировали миллиарды

Финансирование национальных проектов в Саратовской области может быть увеличено. В следующем году правительство РФ готово выделить региону 14,6 млрд руб., что на 2 млрд руб. больше, чем в текущем. Губернатор области Валерий Радаев считает, что регион должен искать возможности для участия в федеральных проектах. На что будут израсходованы средства в следующем году, пока не известно, в правительстве не исключают возможности участия в создании центров выявления одаренных детей. Депутаты отмечают, что уже сейчас есть сложности с исполнением ­нацпроектов.

В 2020 году на исполнение национальных проектов Саратовская область затратит 14,6 млрд руб. Это на 2 млрд руб. больше, чем в этом году, сообщила пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе по итогам заседания рабочей группы совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в Москве 12 ноября. Накануне саратовский губернатор Валерий Радаев принял участие в заседании президиума этого совета в режиме видеоконференц­связи, заседание провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

На заседании обсуждалось исполнение проектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

На какие основные направления будут потрачены федеральные средства в следующем году, в саратовском правительстве затруднились сказать. Пока известно лишь о том, что рассматривается возможность создать центры выявления и поддержки одаренных детей. Сейчас саратовские вузы готовят заявки на финансирование этих проектов в 2020 году.

В облправительстве уточнили, что всего регион принимает участие в 55 федеральных проектах. На их исполнение в этом году было предусмотрено 12,5 млрд руб. из федерального ­бюджета.

Так, в Саратовской области по федеральному проекту «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» финансирование на этот год составило 58,7 млн руб. В рамках проекта заключено 56 экспортных контрактов на общую сумму $35,85 млн, поддержку получили 246 субъектов малого и среднего бизнеса. По федеральному проекту «Экспорт продукции АПК» планируется оказание поддержки двум сельхозпроизводителям — ООО «Терра» в Марксовском районе и ООО «Агрофирма „Рубеж“» в Пугачевском районе.

По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» объем финансирования на этот год составил 541 млн руб. В рамках проекта «Акселерация» поддержку центра «Мой бизнес», Центра поддержки экспорта и микрозаймы в моногородах получили 1713 субъектов малого и среднего бизнеса. Портфель микрозаймов Фонда микрокредитования составил 219 действующих займов. При использовании поручительств Гарантийного фонда бизнес привлек 956,6 млн руб. кредитных ресурсов, что на 123,8% превышает плановые ­показатели.

По нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» финансирование составляет 133,5 млн руб. В регионе приступили к обучению 180 работников предприятий, осуществляющих реформирование и модернизацию хозяйственной деятельности. Средства также были направлены на развитие Регионального центра компетенций и создание «Фабрики процессов». Были заключены контракты на привлечение консультантов, работающих в сфере бережливого производства.

Ранее глава региона Валерий Радаев поставил задачу проанализировать возможность включения Саратовской области в дополнительные проекты и программы по линии образования, здравоохранения, АПК, ЖКХ, ­экологии.

«Регион должен использовать все возможности для участия в федеральных гос­программах. По сравнению с текущим годом объем финансирования на следующий год вырос. Сейчас в целом по 12 национальным проектам Саратовская область участвует в 55 федеральных проектах и 17 гос­программах. Вместе с тем есть и другие направления, в которых мы можем принимать участие»,— отметил он.

Депутаты Саратовской облдумы воздержались от комментариев относительно прогнозов по 2020 году, однако отметили, что в этом году наблюдаются проблемы при реализации ряда нацпроектов. Так, вчера на заседании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и государственных программ в регионе, депутат Леонид Писной выразил сомнение, что регион сможет завершить в этом году строительство восьми детских садов и двух школ по программе «Жилье» и нацпроекту «Демография».

«Пять месяцев после подписания соглашения на строительство не было открыто финансирование, по два месяца объявляют аукцион. Мы не можем творить чудеса. Надо уже сейчас говорить о реализации проектов в 2020 году, а мы не знаем причины того, что в этом году произошло»,— отметил господин Писной.

Марина Ковалева