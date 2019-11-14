Бывшего начальника полицейского ОРИ судят в закрытом процессе

Областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела оперативно-разыскной информации (ОРИ) ГУ МВД по Нижегородской области Андрея Солдаткина. Судебное разбирательство по его делу засекречено, следователи СК обвинили полковника МВД в отставке в неправомерном доступе к компьютерной информации, даче взятки и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Уголовное дело связано с закрытой базой данных нижегородской полиции, которая могла попасть в коммерческий оборот и использоваться предпринимателями и банками для проверки клиентов и неправомерного получения служебной информации. Полковник Солдаткин предложил дождаться выводов суда. Свою вину он вину не признает и считает, что в уголовном деле нет доказательств каких-либо преступлений с его стороны.

Иван Сергеев