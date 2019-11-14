У саратовской администрации возникли проблемы с покупкой квартир для переселенцев

В Саратове до 31 декабря 2020 года планируется расселить 27 многоквартирных домов, в которых проживают 850 человек. Об этом сообщает мэр Михаил Исаев.

В августе были объявлены 10 электронных аукционов на приобретение квартир, но на них не поступило ни одной заявки - аукционы признаны несостоявшимися. В октябре из 14 объявленных аукционов не состоялась половина. Чтобы решить проблему, в городе вносятся изменения в нормативные акты, которые позволят заключать долгосрочные контракты.

На данный момент состоялись аукционы на приобретение семи жилых помещений, еще по 14 квартирам ведутся оценочные работы по предоставлению выкупной стоимости.

Ведется проектирование жилого дома на 162 квартиры, который будет предназначен для переселения граждан. Контракт на строительно-монтажные работы планируется заключить в этом году.

Марина Ковалева