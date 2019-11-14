Многоквартирный долгострой ввели в эксплуатацию в Калининском районе

В Калининском районе Петербурга введен в эксплуатацию 24 - этажный многоквартирный дом, ранее признанный проблемным. Объект достроила компания «ПСМ-Классик». Застройщик получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Строительство объекта в 2001 году начала компания «Чесма-Инвест» еще в 2001 году. В 2008 она была признана банкротом. Достройка объекта возобновила «Глоракс Девелопмент».

В комитете по строительству Смольного сообщили, что в Петербурге с начала года были введены в эксплуатацию 15 «проблемных» жилых домов.