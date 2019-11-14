Одобрена сделка по покупке грузового терминала аэропорта «Пулково»

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по покупке грузового терминала «Пулково» немецкой Fraport и катарским компаниям. Об этом заявил глава ФАС РФ Игорь Артемьев.

По словам господина Артемьева, «там есть акционеры из Fraport, есть компании катарские - сегодня сделка одобрена», сообщает Прайм.

Доли в ООО «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) через кипрскую Thalita Trading принадлежат «ВТБ Капитал» (25,01%), Fraport (25%), Qatar Investment Authority (24,99%). Еще 25% у РФПИ и группы иностранных инвесторов.