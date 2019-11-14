В Краснодарском крае до конца 2019 года заложат 1,4 тысячи га молодых садов

Аграрный вице-губернатор Кубани Андрей Коробка сообщил о том, что до конца текущего года в регионе будет заложено 1,4 тыс. га молодых садов. С начала года в крае уже появилось более 400 га новых садов. На эти цели в текущем году из краевого бюджета выделено более 860 млн руб.

Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, за последние три года на Кубани высажено свыше 5,8 тыс. га молодых садов. По результатом этого 40% всего валового сбора яблок в стране приходится на Краснодарский край. Сегодня Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны. По оперативной информации, урожай плодово-ягодных культур в промышленных предприятиях Краснодарского края превысил 360 тыс. тонн.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 2018 год стал рекордным за последние 30 лет по плодово-ягодному урожаю. Сбор превысил 514 тыс. тонн. В развитие садоводства в текущем году было вложено 703 млн руб. из федерального и краевого бюджетов. В 2012 году на садоводство было выделено всего 195 млн руб.

Василий Хитрых