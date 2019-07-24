«Такого урожая на Кубани не было за всю историю» О привлечении новых технологий, поддержке аграриев и развитии собственной селекции — в интервью губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

— В этом году Краснодарский край отметился сельскохозяйственным рекордом: было собрано больше 11 млн тонн зерна. Притом что в начале лета складывались не очень благоприятные погодные условия. Что в итоге привело к такому результату?

— Конечно, такой богатый урожай — это колоссальный труд аграриев. Мы смогли завершить уборочную кампанию первыми в стране, да еще и с абсолютным рекордом. Такого урожая на Кубани не было за всю историю. И это притом, что погодные условия не всегда были на стороне сельхозпредприятий. Но успеха невозможно достигнуть в одиночку. Поэтому, уверен, наш рекорд — это во многом заслуга совместной работы аграриев и ученых, которые по-своему «научились» противостоять непогоде.

Каждый год наши аграрии совершенствуют технологии производства сельскохозяйственных культур. Работают с новыми высокоурожайными сортами семян, адаптированными к природно-климатическим условиям края. Кстати, сто процентов посевных площадей озимых культур было засеяно семенами нашего Национального центра зерна — оригинальными и элитными. В результате среднекраевая урожайность достигла 61,3 ц/га — на сегодняшний день это самый высокий показатель в стране. Весь цикл уборки контролировала специальная рабочая группа. Мы следили за качеством почвы, подключали к работе ученых, использовали самую современную технику. На кубанские поля вышло 7 тысяч комбайнов. Ежедневно, и в жару, и в дождь, обмолачивалось более 100 тысяч га.

— А как насчет качества зерна? Изменилась ли его классность?

— Когда есть спрос, растет и предложение. Благодаря научному подходу, использованию инновационных селекционных наработок и, главное, строгому соблюдению технологий выращивания нам уже удалось значительно улучшить качество произведенного зерна. В результате мы получили урожай пшеницы преимущественно 3-4 класса — самого востребованного на сегодняшний день.

Такая пшеница больше используется в перерабатывающей отрасли. Мы нацелены не просто продавать зерно, а производить из него качественную муку и другие продукты с высокой добавленной стоимостью.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев «Мы отправляем зерно более чем в 80 стран, и каждый год рынки сбыта расширяются. Самыми крупными импортерами стали Турция, Египет, Бангладеш, Вьетнам, Йемен, Израиль, Индонезия, Камерун, Южная Корея. Президент поставил перед нами задачу увеличить к 2024 году объем производства кубанского зерна более чем на 20%»

— Кубанское зерно прежде всего экспортный продукт. Какие регионы и страны являются ключевыми потребителями?

— Мы отправляем зерно более чем в 80 стран, и каждый год рынки сбыта расширяются. Самыми крупными импортерами стали Турция, Египет, Бангладеш, Вьетнам, Йемен, Израиль, Индонезия, Камерун, Южная Корея.

Президент поставил перед нами задачу увеличить к 2024 году объем производства кубанского зерна более чем на 20%. Рекордный урожай дает нам уверенность в собственных силах. И в этом году планируем отправить на экспорт уже порядка 10 млн тонн зерна. При благоприятных условиях на мировом рынке мы можем этот показатель увеличить.

— Повлияла ли господдержка на достигнутые результаты? И какие именно сельхозпредприятия ее сегодня получают?

— Наши приоритеты в этом вопросе предельно просты: переход от сырьевой экономики АПК к переработке, развитию экологизированного сельского хозяйства. Безусловно, Краснодарский край был и будет главной житницей страны. Однако мы ставим перед собой цель, чтобы под этими словами подразумевалось не только зерно. Кубанские фрукты, овощи, молочная продукция, мясо, вино — это то, чем мы можем заполнить магазины страны. Ведь кубанские продукты любят и ждут во всех регионах. Более того, регион должен стать мощнейшим центром переработки сельхозпродукции в стране. Конечно, это работа не одного года, но наши аграрии уже сделали большие шаги в этом направлении. И без должной господдержки им не обойтись. В этом году нам удалось сохранить ее на прежнем уровне: порядка 8,5 млрд рублей направлено на отрасль АПК. Поддержку получают прежде всего те, кто нацелен на развитие своего хозяйства, на создание производств полного цикла. Так мы хотим простимулировать аграриев начать заниматься переработкой, производить товары с высокой добавленной стоимостью. К примеру, полмиллиарда рублей мы направляем на поддержку инвестиционной деятельности.

И потенциал есть не только у крупных предприятий. Чтобы уйти от банальной реализации сырья, мелким хозяйствам необходимо объединяться в кооперативы: вместе они становятся более живучими на рынке, могут отстаивать свои интересы и составлять конкуренцию крупным поставщикам. Чтобы поддержать это направление, в этом году мы запустили новый региональный проект — «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации». Он стал продолжением нацпроекта поддержки малого и среднего предпринимательства. Всего на развитие кооперации в этом году мы планируем направить почти 500 млн рублей.

В целом мы движемся по траектории, которую нам задает федерация. По сути, цели и задачи, которые мы ставим перед собой в отрасли, продиктованы национальными проектами и стратегией развития края. Мы должны не просто остаться гарантом производственной безопасности страны, но и занимать новые перспективные ниши, продвигать кубанские бренды за границей, завоевывая рынки других стран. В конечном счете это укрепит экономику региона, позволит выйти отрасли на новый уровень.

— В стране вступил в силу закон об органическом земледелии. Аналогичный проект на краевом уровне был принят и в заксобрании Краснодарского края. Производство экологически чистой продукции — это перспектива на будущее или примеры есть уже сейчас?

— На Кубани органическое земледелие пока развивается как нишевое производство средними предприятиями и КФХ. Они производят рис, сою, овощи открытого и закрытого грунта, бахчевые культуры, лекарственные травы. Однако у Краснодарского края есть все возможности стать значимой частью этого рынка.

Для этого в 2013 году мы одними из первых субъектов РФ приняли краевой закон об органическом земледелии. Однако без федеральной нормативной базы он не мог работать в полную силу. Теперь, уверен, производство «зеленой» продукции получит новый импульс. Потому что на Кубани сложились идеальные условия для органического земледелия: это и благоприятный климат, и логистика, и опыт края в ведении сельского хозяйства. И, несмотря на то, что стоимость такой продукции гораздо выше массовой, спрос на нее растет.

— Вы сказали, что семенами пшеницы Кубань себя уже обеспечила. Однако в регионе выращивают большое количество разных культур, и для этого нередко пока используют импортные семена. Насколько реально заменить их на отечественные?

— Мы не просто обеспечиваем себя семенами пшеницы. В последние годы сельхозпроизводители все больше сеют оригинальные и элитные семена. За последние 3 года их доля увеличилась на 10%. И мы поддерживаем наших аграриев в этом субсидиями. В текущем году выплаты на приобретение семян составили 102 млн рублей. По другим культурам: подсолнечнику, сое, кукурузе — соотношение местных и импортных семян — от 30 до 80%.

Самая сложная ситуация в семеноводстве сахарной свеклы. Несмотря на то, что Краснодарский край — ведущий регион России по развитию сахарной промышленности: у нас в крае 16 сахарных заводов, ежегодно они производят более 20% сахара страны, нужно признать, что сырье для них выращивается из импортных семян. Поэтому в текущем году принято принципиальное решение: впервые в истории Кубани субсидировать аграриям приобретение отечественных семян сахарной свеклы. Из краевого бюджета на эти цели пока выделено 6,7 млн рублей, будем компенсировать до 70% затрат. В конечном счете мы преследуем цель уйти от импортозависимости семенного материала абсолютно по всем культурам.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев «Производство „зеленой” продукции получит новый импульс. Потому что на Кубани сложились идеальные условия для органического земледелия: это и благоприятный климат, и логистика, и опыт края в ведении сельского хозяйства»

— Каковы ожидания от сбора фруктов и ягод в крае?

— Текущая ситуация позволяет сохранить хорошие темпы уборки. Уже собрано свыше 13 тысяч тонн персиков, яблок, малины, крыжовника, смородины, голубики. Кстати, в текущем году урожай клубники вырос в два раза в сравнении с прошлым годом — до 1,1 тыс. тонн. Такого не было как минимум последние десять лет. У нас стали появляться фактически ягодные кластеры, к примеру в Динском, Белореченском районах, под Краснодаром. Малые формы хозяйствования активно занимают эту нишу.

Ежегодно урожай фруктов и ягод в регионе увеличивается. Например, прошлый год стал рекордным за последние 30 лет: плодово-ягодный урожай превысил 514 тысяч тонн.

Это говорит о том, что мы не зря вкладываем в садоводство беспрецедентные государственные инвестиции. В этом году это 703 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. В основном средства идут на закладку и обновление садов. Сравните: в 2012 году на садоводство было выделено всего 195 млн рублей! Разница огромная.

Кстати, закладка садов осуществляется преимущественно сертифицированными саженцами, выращенными в крае. Например, региональные питомники в 2018 году произвели около 5 млн штук плодовых саженцев. Опять-таки для сравнения: в 2012 году было выращено всего 1,5 млн штук, а это означает рост производства более чем в 3 раза.

Впереди еще уборка винограда. Мы по-прежнему делаем ставку на развитие виноградарства и виноделия: в этом году на закладку и уход за виноградниками мы выделили почти 765 млн рублей. Собственный виноград — это гарантия качества нашего вина. Мы стремимся развить отрасль до такого уровня, чтобы вся страна могла оценить качество кубанских фруктов.

— Сейчас в субъектах РФ создаются региональные бренды, и Краснодарский край сделал это одним из первых. Приносит ли это какие-то результаты в части реализации продукции?

— Это одна из форм поддержки наших товаропроизводителей. Мы понимаем, что сегодня важно не только выращивать, производить продукты питания — надо уметь продвигать их на рынке. И без регионального брендирования не обойтись. Но главное — это защита кубанской продукции от подделок. Все знают, что кубанское — значит отличное.

Я неоднократно видел в торговых сетях и края, и Москвы полки с надписью «Кубанские продукты». На вопрос «Кто производитель?» отвечают: «Это из Краснодарского края». И, к сожалению, бывает так, что под маркой «Кубанский продукт» продвигают низкосортные товары. Поэтому с 18 года в крае и появился бренд «Сделано на Кубани». Это не рекламный ход, а шаг в борьбе за репутацию региона, где изготавливают качественную, экологичную продукцию. Эту эмблему получают только те предприятия, которые действительно выращивают продукцию и производят товары на территории края. По итогам трех конкурсов региональный бренд завоевало свыше 400 товаров 133 организаций края.

Мы устанавливаем самую высокую планку качества для самих себя, и эта работа дает результат. Бренды «Вина Кубани», «Краснодарский чай», минеральная вода «Горячий Ключ» хорошо известны и в стране, и уже за рубежом. Мы поставляем высококачественные вина, отвечающие мировым стандартам, в Германию, Испанию, Китай, Бразилию, Великобританию. В 14 странах знают, что такое достойное кубанское вино, произведенное из местного винограда.

В ближайших планах регистрация наименования места происхождения краснодарской земляники (клубники). Пакет документов сейчас находится на рассмотрении в Министерстве сельского хозяйства России.