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В Петербурге отремонтировали 104 улицы

По данным на четверг, 14 ноября, в Петербурге отремонтировано 104 улицы. К настоящему моменту дорожный ремонт полностью закончен на Выборгском шоссе (участок от проспекта Энгельса до КАД), на проспект Косыгина — от Индустриального проспекта до улицы Коммуны, на нечетной стороне набережной канала Грибоедова — от Гороховой улицы до Львиного переулка, на Турбинной улице, Шлиссельбургском проспекте и по другим адресам. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В данный момент работы продолжаются на 15 объектах, часть из них в соответствии с двухгодичными контрактами будет завершена в 2020 году, уточнили в КРТИ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по данным Росстата, лишь 64% автомобильных дорог в Петербурге соответствуют нормативным требованиям. По этим критериям город занял 11-е место среди всех регионов России.

Также сообщалось, что Смольный объявил конкурсы на ремонт дорог в 2020 году на общую сумму около 2 млрд рублей.

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