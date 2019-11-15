Московские цены «уронили» Domino`s

Арбитражный суд Москвы принял в производство иск челябинского предпринимателя Евгения Хоронько к ООО «Пицца Ресторантс», которое управляет сетью Domino`s Pizza в России. Бизнесмен открыл в Челябинске пиццерию по франшизе, но компания в одностороннем порядке расторгла с ним договор после года работы в убыток. Господин Хоронько заявил, его заставили работать по бизнес-плану, разработанному для Москвы, а он оказался убыточным для челябинской пиццерии. Истец требует взыскать с франчайзера 27,1 млн руб. ущерба. Партнеры сети в других регионах также готовят иски к «Пицца Ресторантс» о возмещении ущерба. Эксперты говорят, невыполнение показателей бизнес-плана не может быть доказательством вины Domino`s Pizza и условием для выплаты суммы ущерба.



Арбитражный суд Москвы принял в производство первый иск о взыскании убытков от бывшего регионального франчайзи к ООО «Пицца Ресторантс», которое управляет сетью Domino`s Pizza в России. Челябинский предприниматель Евгений Хоронько требует выплатить ему 27,1 млн руб. В исковом заявлении (есть в распоряжении “Ъ-Южный Урал”) он сообщает, что головная компания в одностороннем порядке расторгла с ним договор. Причиной стали убытки пиццерии в течение года работы.

Господин Хоронько считает, пиццерия в Челябинске не смогла стать прибыльной из-за «недостоверных заверений, данных истцу в ходе переговоров о заключении договора франчайзинга» и «ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств». По данным истца, бизнес-план, который Domino`s Pizza предлагала к реализации в разных регионах России, был разработан для Москвы. Какие-либо маркетинговые исследования челябинского рынка общественного питания не проводились. Евгений Хоронько закрывал каждый месяц с убытками от 200 до 400 тыс. руб.

С введением в заблуждение челябинский ресторатор, по его словам, также столкнулся во время подготовки к открытию. В предоставленном Domino`s Pizza бизнес-плане отмечалось, что запуск одного регионального ресторана обойдется в 13 млн руб. со сроком окупаемости 22 месяца. В дальнейшем сумма капитальных затрат несколько раз увеличивалась. Итоговая стоимость запуска ресторана составила почти 20 млн руб., следует из искового документа. При этом франчайзи должен был направлять еженедельно владельцу бренда роялти в размере 3,5% от выручки, 1% на рекламные расходы, 2% на консультационные услуги.

В разговоре с “Ъ-Южный Урал” Евгений Хоронько рассказал, что в Domino`s Pizza не предприняли мер, чтобы спасти убыточное заведение. «Я с марта писал им письма, предлагал выкупить заведение или совместно выходить из ситуации, но в итоге никак не помогли. В таком же положении оказались закрытые заведения в Туле и Екатеринбурге. Они также планируют обратиться в суд за взысканием убытков до конца года»,— сообщил господин Хоронько.

Конфликт с франчайзи у Domino`s Pizza в России начался весной, когда владельцы большинства ресторанов, расположенных за пределами Москвы и Подмосковья, обвинили владельца бренда в завышении цен на продукты, навязывании услуг и отсутствии маркетинговой поддержки (см. “Ъ” от 17 апреля). Осенью стало известно, что в Domino`s Pizza действует негласный запрет на продажу франшизы в регионах. Сеть также стала выкупать у партнеров большую часть — 16 из 24 — ресторанов за пределами Москвы и Подмосковья.

Управляющий партнер юридической компании Versus.legal Геннадий Курдюмов говорит, что бизнес-план не может рассматриваться в качестве безусловной гарантии получения прибыли. «Истцу необходимо будет, во-первых, доказать суду, что франчайзером были предоставлены гарантии получения прибыли, а, во-вторых, что между несоблюдением этих гарантий и суммой убытков есть причинно-следственная связь. Если же обоснованность требований истца сводится лишь к тому, что между бизнес-планом и реальной финансовой успешностью управляемого им проекта есть большая разница, то маловероятно, что его требования будут удовлетворены»,— отмечает эксперт.

Карина Кальярова