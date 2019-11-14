В Ростове полицейского отдела по борьбе с коррупцией задержали за получение взятки

Правохранители задержали в Ростове полицейского из отдела по борьбе с коррупцией, его подозревают в получении взятки. Об этом сообщили „Ъ-Юг“ в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Сейчас в отношении задержанного проводится проверка. По ее результатам может быть принято решение об увольнении полицейского по отрицательным мотивам», — рассказали в ведомстве. Кто и за что предлагал сотруднику МВД деньги, не уточняется. По данным источника „Ъ-Юг“ в правоохранительных органов, сумма полученной полицейским взятки составила около 600 тыс. руб.

Кристина Федичкина