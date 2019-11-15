Прокуратура занялась волейболом

В Челябинске прокуратура проверит факты невыплаты зарплаты игрокам и персоналу женского волейбольного клуба «Динамо-Метар». По данным минспорта региона, сотрудники не получают денег с июля этого года, к декабрю общий долг вырастет до 41 млн руб. В ведомстве утверждают, что причины проблем в непрофессионализме руководства клуба, сейчас решается вопрос о снятии директора Владимира Пахомова с должности. Руководитель «Динамо-Метар» говорит о давлении: минспорта поставило условие, что команда не получит дополнительные бюджетные 14 млн, если директор не уволится. Болельщики указывают на постоянное недофинансирование клуба, из-за которого сильные игроки уходят в другие команды.



Прокуратура Челябинской области организовала проверку информации о задолженности по заработной плате перед сотрудниками женского волейбольного клуба «Динамо-Метар». Такое поручение дал исполняющий обязанности прокурора региона Игорь Трошкин, сообщили в надзорном ведомстве 14 ноября. Ход проверки контролирует руководство прокуратуры.

Информацию о невыплате в течение нескольких месяцев зарплаты игрокам, тренерскому штабу и персоналу клуба обнародовало министерство по физической культуре и спорту Челябинской области. Команда финансируется из областного и городского бюджетов. По словам министра Леонида Одера, несмотря на то, что в этом году были дополнительно привлечены 14 млн руб., клуб умудрился накопить долги, а игроки с июля не получают зарплату. К декабрю общая задолженность составит 41 млн руб., сообщает минспорта.

«Вызывает удивление то, как непрофессионально директор клуба Владимир Пахомов все эти годы вел финансовую деятельность. В бюджет команды поступили 46 млн руб., которые клуб потратил на заключение контрактов с игроками, не соизмерив свои финансовые возможности. То есть, не обеспечил финансовые обязательства и соответствующие гарантии перед игроками. Причем это не единичный случай в практике нынешнего директора клуба, ранее с ним были уже подобные прецеденты, которые ничему его не научили»,— заявил Леонид Одер. По его словам, в настоящее время готовится вопрос о снятии Владимира Пахомова с должности директора клуба, а также изменения структуры клуба, «для того, чтобы подобных проблем не возникало в будущем», так как в 2020 году финансирование команды увеличится в полтора раза. В частности, планируется ввести в состав учредителей бюджетные организации, которые будут контролировать финансовую деятельность руководства. В середине октября минспорта региона опубликовало сообщение о назначении президентом клуба «Динамо-Метар» Виталия Носова (должность была упразднена после смерти президента Валерия Шопова в 2009 году). Выступая на областном телевидении, он анонсировал кадровые перестановки и пообещал решить проблему долгов по зарплате.

Директор клуба Владимир Пахомов не согласен с руководством минспорта. В разговоре с “Ъ-Южный Урал” он сообщил, что цифры, озвученные министром, не соответствуют действительности. Так, дополнительные 14 млн руб. команда до сих пор не получила, в целом финансирование клуба составило 40,5 млн, а не 46 млн.

«Команда набиралась под задачу быть в восьмерке и обещания министра выделить дополнительное финансирование. В сентябре нам обещали 9 млн руб., потом еще 5 млн. Как раз эти 14 млн нам и не дают, хотя есть распоряжение. Наша команда в суперлиге в прошлом сезоне заняла 11-е место. Бюджет команды, занявшей 12-е место, — 120 млн. Из этих 40,5 млн руб. у нас выходит 7 млн на содержание тренировочной базы, остается 33 млн на две команды — основную и молодежную. Это меньше, чем у средней команды высшей лиги, а уж в суперлиге таких бюджетов просто не бывает. Только благодаря героическим поступкам всей команды игроков, тренеров и сотрудников клуба мы держимся в суперлиге. При этом в команду приходит руководство минспорта и говорит, что денег не будет, пока не уволится Пахомов и пока не назначат Носова, а деньги есть, причем бюджетные»,— говорит Владимир Пахомов. По его словам, несмотря на заявления минспорта о назначении Виталия Носова президентом клуба, по факту он им не является, поскольку его кандидатуру должны утвердить учредители, а этого не произошло.

По данным «СПАРК Интерфакс», учредителями автономной некоммерческой организации «Волейбольный клуб “Динамо-Метар” являются Челябинская региональная организация Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» (40% доли уставного капитала), ООО «Налоговый консалтинг» (30%) и Владимир Пахомов (30%).

Болельщики также считают, что главная проблема клуба в недостаточном финансировании.

«Господин Одер как министр спорта чем конкретно помог клубу? Нужно не выносить сор из избы и не травить Владимира Пахомова, а собраться вместе и думать, как решить проблему. И начинать проверки нужно с Одера, а не с Пахомова. Наша волейбольная школа одна из лучших в России, но игроки уезжают из города, играют за другие команды. Играют там, где больше платят и не ущемляют их интересы, где спокойно и нет такого психологического давления от власть имущих»,— написала болельщица Галина Спицына в соцсети «ВКонтакте».

Перед началом этого сезона команда обновилась более чем наполовину, поскольку клуб покинули девять спортсменок.

Юлия Гарипова