В Ростове членам преступной группы назначили условные сроки за хищение 45 млн рублей

Ростовский областной суд оставил без изменений приговор Кировского районного суда в отношении заместителя главы администрации Аксайского района

Ростовской области по социальным вопросам, директора, главбуха и его заместителя филиала № 9 Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования России (РРО ФСС РФ), , главного специалиста бухгалтерии, начальника отдела проверок и двоих ревизоров филиала №3 , а также троих представителей коммерческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. Ранее их осудили за особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. (ч.4 ст.159 УК РФ).

Правоохранители установили, что подсудимые в период с 2011 по 2013 год в составе организованной преступной группы средств Фонда социального страхования России на сумму более 45 млн руб.

«Мошенническая схема заключалась в изготовлении фиктивных документов, дающих право работодателям на возмещение расходов по обязательному социальному страхованию (оплату больничных листов). Похитив денежные средства, сотрудники филиалов №3 и 9 РРО ФСС РФ и коммерсанты израсходовали их на свои личные нужды», — говорится в сообщении.

Кировский районный суд Ростова и назначил всем подсудимым от двух до трех с половиной лет условно с испытательным сроком три года.

Дарья Голякова