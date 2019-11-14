Герой России назвал авиакатастрофу 2013 года в Казани следствием «попустительства Росавиации»

Летчик-испытатель и герой России Магомед Толбоев высказался по поводу завершенного расследования дела об авиакатастрофе 2013 года в Казани, сообщает Ura.ru. По его мнению, трагедия стала следствием «попустительства Росавиации», поскольку командира воздушного судна Рустема Салихова, по данным следствия, ведомство допустило на основании сфальсифицированных документов.

Господин Толбоев заявил, что тогда «выдача фальшивых документов летчикам была поставлена на поток», в результате этого «были убиты сотни граждан России». Летчик-испытатель называет ситуацию в российской авиации сложной. Однако, он не думает, что господин Салихов был плохим летчиком. Он считает, что речь идет о системной проблеме.

Напомним, что трагедия произошла 17 ноября 2013 года. Тогда самолет Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан», летевший из Москвы в Казань, разбился при заходе на посадку на территории аэропорта столицы Татарстана. В результате погибли 50 человек, 44 пассажира и шесть членов экипажа. Виновными в трагедии были признаны командир воздушного судна Рустем Салихов и второй пилот Виктор Гуцул. Расследование в отношении них прекращено в связи со смертью обоих.

"Ъ-Казань"