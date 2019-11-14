Ленинский райсуд отказался от заключения Центризбиркома по выборам в МО «Екатерингофский»

В ходе заседания Ленинского районного суда Петербурга по отмене решения о результатах голосования на муниципальных выборах на УИК №53 в МО «Екатерингофский», истцам было отказано в приобщении заключения Центризбиркома.

Как сообщил в Twitter координатор избирательной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев, судья Елена Самсонова, которой не потребовалось заключение главы ЦИК Эллы Памфиловой, в период регистрации и выдвижения кандидатов, «сняла половину команды (штаба — “Ъ-СПб”) с выборов». По его мнению, решение ей помогло принять «телефонное право».

На УИК №53 во время пересчета голосов потеряли «проходные» места в муниципальный совет все независимые кандидаты. В частности, на это жаловалась экс-кандидат Полина Костылева, соперники которой при пересчете неожиданно приобрели около сотни голосов.

Олег Дилимбетов