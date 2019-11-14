В Нефтекумске задержали подозреваемого в нападении на детей и учительницу

В отношении ранее судимого 63-летнего жителя Нефтекумска возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, днем 9 ноября 2019 года вооруженный ножом подозреваемый вел себя неадекватно и, выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к игравшим на детской площадке детям. Это увидела учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы. Женщина преградила путь мужчине, а детям скомандовала бежать. Мужчина, угрожая ей убийством учительнице, попытался ударить ее ножом, но она смогла убежать.

Сейчас подозреваемый задержан. Следователь будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова