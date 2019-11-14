В Благовещенске в колледже произошла стрельба, погибли двое

Утром в центре Благовещенска произошла стрельба в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства на Шевченко—Красноармейской, погибли двое учащихся. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства, стрельбу открыл студент.

В Министерстве здравоохранения области агентству сообщили, что один человек погиб и трое пострадали. По данным областного МВД, погибли двое. По предварительной информации, погибшим может быть открывший стрельбу студент — он застрелился, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Источник агентства в экстренных службах рассказал, что студент начал стрельбу после удаления из аудитории за опоздание.

На сообщение о стрельбе отреагировала полиция — сотрудники ДПС. Полицейские на втором этаже колледжа увидели человека с оружием. Завязалась перестрелка. Неизвестного блокировали в аудитории. «На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента предварительно трое пострадали»,— говорится в сообщении МВД.

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«По предварительным данным, злоумышленник совершил суицид с использованием своего оружия. Оно зарегистрировано на данного гражданина»,— рассказали в УМВД. Предположительным мотивом преступления полиция назвала конфликт между учащимися.

По информации Baza, 19-летний Данил Засорин (первоначально называлась другая фамилия — Зацепин) пришел на занятия с ружьем Иж-81. Он спрятал оружие под верхней одеждой. Данил начал курить в коридоре учебного заведения, когда ему сделали замечание — достал ружье и открыл огонь. Полицейские, ворвавшись в здание, открыли огонь на поражение и ранили стрелка.

Очно в колледже обучаются 1,5 тыс. студентов. Администрация города сообщила о созыве мэром Валентиной Калитой заседания экстренной комиссии по безопасности в образовательных учреждениях города.

Эрнест Филипповский, Хабаровск