На достройку проблемных домов в Тамбовской области выделили 380 млн рублей

В 2019 году на достройку проблемных объектов в Тамбовской области выделено более 380 млн руб., 257 млн руб. из которых предоставил региональный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. Оставшиеся 123 млн руб. поступили из внебюджетных источников. В течение года достроились и были введены в эксплуатацию три проблемных многоквартирных жилых дома в облцентре: 9а на улице Сенько, корпуса 2 и 3 дома 69а на улице Интернациональной. Кроме того готовится к вводу в эксплуатацию еще один объект — дом 171 по улице Карла Маркса.

Еще по пяти проблемным или могущим стать таковыми объектам в Тамбове работы были возобновлены. Речь идет о доме 46 на улице Рылеева, доме 7/1 на улице Чичерина/Северо-Западная, а также доме 171 на Карла Маркса, 30а на Московской и 46 на Коммунальной. До конца года планируется также возобновить работы в домах по улице Кавказской, 1б, улице Киквидзе, 77б и улице Коммунальной, 72а.

Всего с 2017 года, по данным пресс-службы обладминистрации, на достройку проблемных домов в регионе было направлено более 700 млн руб., 475 млн руб. из которых — из областного бюджета, остальное — из внебюджетных источников. Из 20 проблемных и потенциально проблемных объектов, строящихся в регионе с 2017 года, в эксплуатацию уже ввели десять, остальные включены в план-графикТамбовской области. «По проблемным домам, достройка которых нецелесообразна, прорабатываются варианты расселения граждан в другие объекты, строящиеся с участием ООО “АИЖК Строй” и АО “АИЖК Тамбовской области”»,— подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.

Мария Старикова