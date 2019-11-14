MOBY SPL отменила несколько рейсов парома Princess Anastasia

Несколько круизов парома Princess Anastasia на маршруте Петербург —Хельсинки отменено. Об этом сообщили в компании MOBY SPL. Изменения касаются периода с 14 по 20 ноября 2019 года. Они связаны с проведением «внеплановых технических работ».

Отменены отправления парома из Петербурга 14 по 16 и с 16 по 18 ноября, из Хельсинки с 15 и 17 ноября. Рейс «Санкт-Петербург – Хельсинки» с 14 на 15 ноября состоится.

Кроме того, отмена затронет маршрут парома 19 ноября – из Таллина и 20 ноября из Стокгольма.