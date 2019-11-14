В Казани 26 ноября разыграют 18 точек для елочных базаров

В Казани 26 ноября пройдет аукцион по продаже прав на размещение елочных базаров. На торги выставлены 18 участков, площадь каждого из которых составляет 30 кв.м. Это следует из постановления мэрии, опубликованного в сборнике документов.

Точки планируется разместить на улицах Дементьева, Айдарова, Академика Павлова, Адоратского, Голубятникова, Чуйкова, Чехова, Зорге, Фучика, Декабристов, Восстания, проспекте Победы, а также на пересечении улицы Мусина и проспекта Ямашева и на перекрестке Адоратского и Ямашева. Минимальная стоимость права на размещение елочного базара начинается от 9,3 тыс. руб., шаг аукциона на электронной площадке составит 5% от начальной суммы.

Напомним, что в 2018 году в Казани разыграли 15 точек для елочных базаров.

"Ъ-Казань"