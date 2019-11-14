Первая модельная библиотека откроется в Ижевске 20 ноября

Открытие первой модельной библиотеки им. Наговицына состоится в Ижевске 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«В первой модельной библиотеке Ижевска организовано семь функциональных пространств: "Малышариум" и медиа-студия, "Зал будущего" (зал информационных технологий), абонементы для детей и взрослых "Место твоего роста" и "Время читать", "Территория талантов" с мини-сценой, гостиный зал. Библиотека оснащена современным оборудованием: шлемы виртуальной реальности, проекторы, аудиосистема, ноутбуки и wi-fi»,— говорится в сообщении.

Напомним, что на обновление библиотеки им. Наговицына выделили 5 млн руб. из федерального бюджета. О появлении модельных библиотек в Удмуртии стало известно в марте 2019 года. В соответствующей программе по обновлению может принять участие любая библиотека республики. Каждая сельская библиотека может получить на ремонт по 5 млн руб., а районная библиотека до 10 млн руб. Модельная библиотека — это образцовая библиотека, расположенная в благоустроенном помещении, располагающая хорошо укомплектованным, многоотраслевым фондом, использующая в своей работе новейшие информационные технологии.