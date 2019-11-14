Ростовская область стала четвертой в стране по среднему размеру микрозайма

По итогам третьего квартала 2019 года средний размер выданных в Ростовской области микрозаймов составил 9,4 тыс. руб., сообщает НБКИ. Этот показатель на 23,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года (7,6 тыс. руб.). Таким образом, Ростовская область по размеру микрокредита стала четвертой в России, после Москвы (11,8 тыс. руб.), Московской области (10,1 тыс. руб.) и Санкт-Петербурга (9,7 тыс. руб.).

Кроме того, регион стал вторым в стране по росту показателя. Так, динамику выше показал средний размер микрозайма только в Саратовской области (26,8%).

Соседний Краснодар показал менее значительный рост. Там показатель за год вырос на 16% и составил 8,9 тыс. руб.

В целом по стране за указанный период размер микрозайма вырос на 9,8% — до 8,1 тыс. руб.

Дарья Голякова