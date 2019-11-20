Развилки ОСАГО

Власти приостановили очередные изменения в ОСАГО, опасаясь резкого увеличения цен на полисы. Причиной роста тарифов может стать заложенное в реформу повышение вчетверо лимита выплат по жизни и здоровью. Впрочем, аналитики ожидают повышения цен в ОСАГО и без продолжения реформ.

Первое чтение законопроекта, запускающего новый этап реформы по либерализации тарифов в ОСАГО, должно было состояться в середине октября. Однако депутаты неожиданно решили перенести рассмотрение поправок. По ним предполагаются увеличение лимитов выплат по жизни и здоровью в четыре раза — до 2 млн руб.— и отмена территориального коэффициента и коэффициента мощности. Первый может увеличить стоимость полиса в 2,1 раза, второй — в 1,6. В обмен страховщикам основные разработчики проекта — Минфин и ЦБ — предлагали дальнейшее постепенное расширение тарифного коридора до 40% вверх и вниз (сейчас он установлен ЦБ в размере 2746–4942 руб.) плюс введение нового коэффициента, привязанного к нарушениям на дороге и особенностям вождения автомобилиста.

Правительство, регулятор и страховщики надеялись, что эти изменения будут реализованы в течение первой половины 2020 года. Расширение тарифного коридора у парламентариев не вызывало особых вопросов. Другие же изменения — отмена коэффициентов мощности и территории, рост лимита выплат — вызвали опасения резкого роста цен на полисы.

В Совете федерации в середине ноября прошли слушания, итоги которых свелись к тому, что индивидуализация тарифов ОСАГО нужна, а вот рост тарифов — не очень. Аналогичные слушания запланированы в начале декабря депутатами Госдумы. О возможной волне недовольства автомобилистов реформой будут говорить и там.

Кошелек или жизнь

Страховщики соглашаются, что принятие поправки об увеличении выплат по жизни и здоровью в ОСАГО не оставит им иного выхода, кроме повышения стоимости полиса. Так, по расчетам Российского союза автостраховщиков (РСА), цена может вырасти на 23% при сегодняшней средней стоимости полиса в стране 5,4 тыс. руб.

В настоящее время выплаты по ущербу жизни и здоровью составляют 5% от всего объема возмещений по ОСАГО, они неоднородно распределены по портфелям страховщиков, отмечает руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. Увеличение лимита в четыре раза приведет к тому, что вместо 5% на выплаты будет приходиться уже до 20%, уточняет директор по развитию страхования компании МАКС Сергей Печников.

К тому же страховщики указывают на риск роста мошенничеств, связанных с этой частью возмещения по «автогражданке». Если мошенники будут фальсифицировать ДТП для получения выплат в увеличенном лимите, это создаст серьезную проблему для страховщиков, говорит Сергей Демидов, управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств компании «Ренессанс страхование». «Скорее всего, выплаты по жизни и здоровью вырастут не только по сумме, но и по количеству»,— заключает Виталий Княгиничев.

При этом эксперты соглашаются, что повышение лимита до 2 млн руб.— логичная и правильная инициатива. Она позволит унифицировать размер выплат пострадавшим на дорогах с таким же в авиакатастрофах или авариях на опасном объекте. Сейчас жизнь авиапассажира, как и клиентов большинства перевозчиков — железнодорожного, водного транспорта и др., законодательно оценена в 2 млн руб., в то время как в ОСАГО действует лимит в 500 тыс. руб.

Представитель автомобильного сообщества координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов уверяет, что выплат в 500 тыс. руб. недостаточно, чтобы возместить убытки или вылечиться после тяжелого ДТП. «Судебная практика определяет размер возмещения по жизни и здоровью, как правило, исходя из суммы 2,6 млн руб.»,— говорит он.

Мощность без угрозы

Еще один спорный момент законопроекта по версии парламентариев — отмена территориального коэффициента и коэффициента мощности автомобиля. По расчетам Банка России, при отмене регионального коэффициента примерно для трети субъектов страны цены на полисы ОСАГО автоматически повысятся, так как сейчас 28% территорий имеют коэффициент менее единицы. В то же время от этого выиграют около 72% автомобилистов, живущих в регионах, где он выше единицы, отмечает глава департамента страхового рынка Центробанка Филипп Габуния.

Изменения цены полиса после принятия законопроекта наиболее вероятны в тех регионах, где сейчас страховые компании работают по нижнему пределу или близко к нижнему пределу ценового коридора или же тарифицируют полисы по его верхней границе. В последнем случае речь идет о так называемых токсичных регионах. На этих территориях активны автоюристы, которые в качестве посредников выбивают из страховщиков увеличение выплат в судах. Так что и в первых, и во вторых регионах цены на ОСАГО будут снижаться или повышаться, предупреждает Сергей Демидов. «Что касается отмены коэффициента мощности, вероятнее всего, повышение стоимости полиса для малолитражных автомобилей и снижение для мощных авто. Введение этого коэффициента в 2003 году было вызвано в основном социальными причинами, статистика страховщиков не подтверждает более высокую убыточность мощных автомобилей»,— говорит он.

По мнению Виталия Княгиничева, на практике количество лошадиных сил не влияет на аварийность. Отмена коэффициентов требует дальнейшей дискуссии, поэтому принятие этой поправки следует отложить, сходятся во мнении эксперты. Если отменить территориальный коэффициент в регионах, где сохраняется сложная ситуация с мошенничеством, а территориальный коэффициент находится практически на максимальном уровне, то средняя стоимость полиса уменьшится, а уровень выплат сохранится на том же уровне. Это сделает перекос в сборах и выплатах страховщиков еще более драматичным, считает Виталий Княгиничев.

Банк России совместно с Минфином готовы вынести поправки об увеличении лимита выплат и отмене коэффициентов в отдельный законопроект, оставив в тексте к первому чтению только положения о поэтапном расширении границ тарифного коридора и введении нового коэффициента, ориентированного на водителя: его манеру езды, наличие грубых нарушений ПДД.

По словам руководителя управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяны Никитиной, если в законопроекте останутся только эти нормы, то для большинства водителей изменится лишь порядок расчета, но существенных финансовых выгод они не получат: средняя цена полиса по-прежнему будет составлять около 5 тыс. руб. Водителей, не попадавших в аварии, может ожидать снижение минимальной стоимости полиса.

Итоги первого этапа

Обсуждаемые изменения по индивидуализации тарифов — это второй этап реформы ОСАГО. Первый случился 9 января. Тогда Банк России своим указанием расширил тарифный коридор на 20% вверх и вниз впервые с 2015 года. Кроме того, был реформирован коэффициент «возраст-стаж»: вместо четырех градаций возраста и стажа он стал включать 58. Также с 1 апреля был изменен подход к расчету коэффициента «бонус-малус» (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений этого коэффициента (такое могло быть, если один водитель вписан в несколько полисов), за ним закреплялся один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал сгорать: теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же коэффициент, который был у него до перерыва.

Согласно данным РСА, размер средней премии в ОСАГО по итогам девяти месяцев 2019 года составил 5,4 тыс. руб. С момента вступления в силу указания регулятора она снизилась на 5,3%, а для легковых автомобилей физлиц уменьшилась в целом по стране на 3,8%. Вместе с тем число жалоб в ЦБ по ОСАГО за январь—сентябрь 2019 года упало на 40%, до почти 30 тыс. Основной проблемой в этом сегменте остается применение коэффициента «бонус-малус», но и здесь благодаря введению нового принципа расчета жалобы сократились на 37%, до 14 тыс.

По оценке Татьяны Никитиной, первые результаты реформы противоречивы. Среди явных плюсов — соответствие нового принципа расчета стоимости исходя из индивидуальных особенностей водителя мировой практике. Но экономические результаты изменений пока не очень ясны: «Средняя стоимость полиса снижается, но это снижение больше относится к автопаркам юридических лиц, для граждан сумма экономии совсем небольшая. А сумма средней выплаты продолжает расти, поэтому возможна корректировка тарифов в сторону увеличения». Размер средней выплаты с начала года по всем видам транспортных средств увеличился на 1,8%, по автомобилям физлиц — почти на 1%, составив 67,7 тыс. руб.

Негативная сторона реформы — усиление демпинга, указывает Татьяна Никитина. Почти треть из тех страховщиков ОСАГО, которые имеют коэффициент выплат более 77%, находятся в зоне риска, если доля «автогражданки» в их портфеле превышает 50%. В то же время они сохраняют стоимость полиса ниже, чем у крупных компаний, так как конкуренция за выгодные клиентские сегменты жесткая, отмечает она.

Виталий Княгиничев согласен: конкуренция между страховщиками действительно усилилась. Но демпинг наблюдался на рынке только поначалу, теперь же компании более взвешенно оценивают свои позиции на рынке.

При дальнейшем расширении тарифного коридора крупные страховщики с более развитыми актуарными компетенциями окажутся в выигрыше, соглашается директор по рейтингам страховых компаний агентства «Национальные кредитные рейтинги» Евгений Шарапов. Небольшие компании, у которых маленький штат актуариев и чуть меньшие компетенции в тарифообразовании, должны ориентироваться на андеррайтинговую политику крупных игроков, при этом не всегда понимая их стратегию. Поэтому такие компании могут испытывать в будущем давление убыточности.

Она будет расти

Если рынок так и не перейдет к следующему этапу реформы, не исключена коррекция в базовых ставках страховщиков в сторону повышения, предупреждает Виталий Княгиничев: «Причины такого движения в том, что объем рынка сжимается при увеличении количества договоров, а размер средней выплаты увеличивается. Чтобы избежать нового витка кризиса, страховщики будут вынужден повышать ставки тарифа».

Даже без увеличения лимита выплат средняя стоимость полиса будет расти, прогнозируют аналитики. Это связано с тем, что рост средней выплаты на фоне сложной ситуации с мошенничеством в ряде регионов оказывает давление на финансовый результат страховщиков ОСАГО, предупреждает Татьяна Никитина: «Мы не ожидаем снижения цен, так как маржинальность данного вида страхования минимальна».

Евгений Шарапов говорит о росте выплат по жизни и здоровью в ОСАГО. Это особенно заметно в сравнении с сегментом обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, объем выплат по жизни и здоровью которого не имеет тренда к росту, отмечает он. За 2016 год выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО в абсолютном выражении составили 2,1 млрд руб., за 2017-й — уже 3,2 млрд руб., за 2018-й — 5,6 млрд руб., а за первую половину 2019 года достигли 3,7 млрд руб.

«Скорее всего, такие темпы роста выплат по жизни в ОСАГО — это следствие повышения финансовой грамотности населения. Люди стали чаще обращаться за выплатами на законных основаниях. Поэтому при повышении лимита выплат страховщики, имея широкий коридор для тарифа, скорее всего, скорректируют его вверх, чтобы компенсировать и без того растущий объем выплат. Увеличение лимита, на наш взгляд, ускорит этот процесс»,— поясняет Евгений Шарапов.

Основные проблемы ОСАГО связаны не с тарифами и лимитами, а с урегулированием убытков, считает Татьяна Никитина: «Снижение доли судебных выплат, маржинальность продукта находятся в фокусе внимания страховщиков, а клиентов интересует скорость выплаты и ее достаточность на восстановление автомобиля или ущерба здоровью. Обсуждаемый законопроект вносит изменения в расчет тарифа, но не решает вышеуказанных проблем. Без этого сегмент ОСАГО останется нестабильным и финансово неустойчивым».

Людмила Берус