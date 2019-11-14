Эксплуатация городских автостоянок принесла бюджету Петербурга 54 млн рублей

По итогам десяти месяцев текущего года количество сбоев в работе автоматизированных городских автостоянок в Петербурге снизилось с 36% до 4%. Это позволило в два раза сократить количество обращений граждан на горячую линию Городского центра управления парковками и обеспечить поступление в бюджет города порядка 54 млн рублей — на 24% выше показателей 2018 года, сообщили в ГЦУП.

В настоящее время центр управления парковками в Петербурге эксплуатирует 17 городских автостоянок.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на юго-западе Петербурга автоматизировали очередную городскую автостоянку — она расположена на проспекте Маршала Жукова, участок 2 (южнее дома 5, лит. А по Кронштадтской улице).