УФАС потребовало от Пулково разобраться с тарифами на использование телетрапов

Санкт-Петербургское УФАС выдало управляющей компании Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Речь идет об установленных в петербургском аэропорту тарифах на использование телескопических трапов, которые, по мнению УФАС, противоречат п.4.5.2. «Перечня и правил формирования тарифов в аэропортах РФ». На это пожаловалась авиакомпания «Алроса».

Как сообщили в УФАС, в настоящий момент авиакомпании в Пулково вынуждены платить не за фактическое время использования телетрапа, а с учетом округления неполного часа до полного, и при переходе суток должны доплачивать за дополнительный час. Таким образом для перевозчиков создаются невыгодные и неравные условия при определении времени пользования таким трапом, а ВВСС тем самым нарушает закон о конкуренции, фактически навязывая авиакомпаниям свои тарифы, отметили в антимонопольном ведомстве.

В соответствии с предупреждением, ООО «Воздушные ворота Северной столицы» должно устранить указанные нарушения до 15 декабря текущего года.