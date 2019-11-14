Жителя Удмуртии обвиняют в незаконном обороте алкоголя стоимостью более 1,1 млн рублей

Жителя Воткинска обвиняют в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции стоимостью более 1,1 млн руб. Общий объем изъятого алкоголя превысил 2,8 тыс. литров, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемый с февраля 2015 года по декабрь 2018 года приобрел у другого лица алкоголь, маркированный поддельными акцизными марками. Затем он реализовывал продукцию в Воткинске под видом водки и коньяка по стоимости ниже рыночной. Согласно экспертизе, наклеенные на изъятые бутылки марки были изготовлены не на «Гознаке», а выполнены способом высокой печати.

Материалы уголовного дела в отношении лица, которое реализовало обвиняемому алкоголь, выделены в отдельное производство. Дело, возбужденное в отношении обвиняемого по п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации), п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) , ч.1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) ч.4 ст.327.1 УК РФ (использование поддельных акцизных марок), направлено в суд с обвинительным заключением.