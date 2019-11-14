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Комиссия по соцполитике Заксобрания создала рабочую группу для проверки Федерации профсоюзов

Комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Петербурга 14 ноября приняла решение о создании рабочей группы для «анализа работы» Федерации профсоюзов Петербурга.

В нее включат 12 человек, которые должны будут разобраться с «большим количеством обращений граждан». По данным источника “Ъ-СПб”, знакомого с ситуацией, проверка связана с нарастающим конфликтом спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы ФПР России Михаила Шмакова.

Депутаты займутся, в первую очередь, проверкой собственности организации, ее использованием и доходами от нее. По словам одного из членов комиссии Максима Резника, «профсоюзы очень мало занимаются своим прямым делом — защитой прав трудящихся, и очень много — защитой себя и своей собственности».

Олег Дилимбетов


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