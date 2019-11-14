Саровбизнесбанк увеличил активы на 3,3% по итогам девяти месяцев года

Активы ПАО «Саровбизнесбанк» (Нижегородская область, входит в ВТБ Банк) по итогам третьего квартала года увеличились на 3,3% до 46,4 млрд руб. Собственные средства банка выросли на 18,5% до 7,9 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 2,2 раза до 519,7 млн руб.

Как сообщается в отчетности банка, за девять месяцев кредитный портфель сократился на 6,4%, доля просроченной задолженности снизилась до 1,7%. Средства юридических лиц выросли на 10,4%, физических лиц – на 8,9%. Напомним, по данным на 1 января кредитный портфель банка с учетом лизинговых сделок составил 23,5 млрд руб. Кредиты юрлицам и предпринимателям вырос до 19,8 млрд руб., физлицам – до 3,7 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Саровбизнесбанк был зарегистрирован в Нижегородской области в 1992 году. Уставный капитал составляет 1,25 млрд руб. Президент банка – Алексей Елагин. Бенефициаром является Банк ВТБ, ему принадлежат 81,1% долей. Еще 14,1% находятся в собственности кипрской компании «Беленфилд Инвестментс Лимитед».

Как ВТБ приобрел Саровбизнесбанк – в материале “Ъ-Приволжье” «ВТБ набрал атомную массу».

Анастасия Еремина