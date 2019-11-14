Ford Sollers до конца ноября поставит 743 грузовика для интернет-магазина Ozon

Елабужское предприятие Ford Sollers планирует до конца ноября поставить 743 легких коммерческих грузовика Ford Transit для интернет-магазина Ozon, говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя. Заказчик приобрел машины для расширения собственного автопарка, чтобы увеличить число пунктов выдачи в регионах.

Речь идет о цельнометаллических фургонах Ford Transit полной массой 3,1 т и 3,5 т со средней базой и средней крышей, в модификациях с передним и полным приводом. Они оборудованы дизельным двигателем Duratorq TDCi объемом 2,2 л (125 л.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, машины оснащены кондиционером, программируемым предпусковым отопителем с пультом дистанционного управления, встроенной магнитолой с Bluetooth.

Основная часть Ford Transit останется в Москве. Другие распределят по пунктам выдачи в таких городах России, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Самара, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Уфа, Сочи, Тюмень, Тверь, Пермь, Воронеж, Саратов, Волгоград, Ярославль и Сургут. Первую партию грузовиков заказчик получил в августе 2019 года.

"Ъ-Казань"