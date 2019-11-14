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В Ростове ожидается усиление ветра до 18 м/с

Управление по делам ГО и ЧС города Ростова предупреждает жителей о возможном сегодня усилении ветра до 18 м/с. Информация опубликована на сайте городской администрации.

«С усилением ветра возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций», — отмечается в сообщении. Жителей Ростова просят быть осторожными, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, а при скачках напряжения отключать все электроприборы. Кроме того, в управлении напоминают, что в ветреную погоду очень опасно разводить костры.

Кристина Федичкина


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