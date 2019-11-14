Ущерб от незаконной рубки леса в Удмуртии за 2019 год составил 53,05 млн рублей

Выявленный ущерб от незаконной рубки леса в Удмуртии составил 53,05 млн руб. Об этом написал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов на своей странице в Facebook.

Так, в текущем году лесные инспекторы выявили 113 случаев незаконной рубки леса в объеме 2,99 тыс. куб. м при проведении наземного патрулирования. Ущерб составил 49,31 млн руб. Кроме того, по результатам космического мониторинга выявили шесть фактов с признаками незаконной рубки леса, после проведения осмотра четыре случая подтвердились. Объем срубленных лесных насаждений составил 302 куб. м, ущерб — 3,74 млн руб.