В ходе протестов в Багдаде за один день погибли четыре человека

Сегодня, 14 ноября, в Багдаде во время столкновений протестующих с силами безопасности и полицией погибли четыре человека, 52 получили ранения. По данным Reuters, три человека погибли после попадания прямо в голову выпущенных полицией газовых гранат, а один скончался в больнице от ранений, полученных от попадания в него светошумовой гранаты.

Сообщается, что в последние дни силы безопасности и полиция в Ираке стали применять не только травматические, но и боевые патроны для разгона демонстрантов. Сегодняшние столкновения на багдадской площади Тахрир стали одними из наиболее ожесточенных за последние дни.

Протесты в Ираке продолжаются с начала октября. Демонстранты обвиняют власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении, волнения охватили в основном Багдад и южные районы страны. По данным комитета по защите прав человека в иракском парламенте, за все время протестов, приведших к столкновениям с полицией и силами безопасности, во всей стране погибли не менее 319 человек, а около 15 тыс. человек получили ранения. По мнению некоторых наблюдателей, нынешние протесты стали крупнейшими за все время после свержения Саддама Хусейна в 2003 году.

Подробнее о протестах — в публикации “Ъ” «Иран, вон!»

Евгений Хвостик