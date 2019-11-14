В Прикамье появится оператор единой системы учета пассажиропотока

В Пермском крае создадут оператора Единой автоматизированной системы оплаты проезда и учета пассажиропотока. Решение об этом принято на заседании краевого правительства. Оператор будет проводить конкурсы по обслуживанию межмуниципальных маршрутов, контролировать внедрение и работу новой транспортной модели.

Ранее губернатор Максим Решетников во время бюджетного послания Законодательному собранию подчеркивал, что в бюджете уже заложены средства на внедрение новой транспортной модели на межмуниципальные перевозки. «Со следующего года – запускаем первые 7 так называемых социальных маршрутов. Они охватят те населенные пункты, откуда сложно добраться до медучреждений. Закупаем более 50 новых автобусов для межмуниципальных и междугородних маршрутов, постепенно будем обновлять автопарк. Поставил задачу Минтрансу, чтобы новая модель заработала к 2022 на всей территории края», - заявил Максим Решетников.

Новая транспортная модель предусматривает оснащение автобусов и трамваев кондиционерами, терминалами для безналичной оплаты, аудио- и видео-информаторами, системой видеонаблюдения. Экологический класс автобусов должен составлять не ниже Евро-4, а машины быть не старше 10 лет.