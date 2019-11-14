В день игры молодежки ФК «Ростов» с Латвией ограничат движение у «Ростов-Арены»

На подъездах к стадиону «Ростов-Арена» 15 ноября ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Причиной послужила игра молодежки ФК «Ростов» со сборной Латвиеи, которая будет проходить в этот день на стадионе.

Так, движение по автомобильной дороге съезда с Южного подъезда к Ростову на ул. Магистральную от Южного подъезда до ул. Левобережная ограничат с 15:00 до 21:30. Кроме того, с 19:30 до 21:30 нельзя будет проехать по ул. Магистральной от Южного подъезда до ул. Левобережная. Движение транспортных средств также прекратится с 13:30 до 21:30 по дорогам западного и восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов-Арена».

Напомним, 15 ноября в 18:00, на стадионе «Ростов-Арена» молодежная сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2021 U-21 с командой Латвии. Пред матчем на стадионе для болельщиков проведут небольшой концерт

Дарья Голякова