Бизнес-обмудсмен просит снизить тарифы «Нижегородского водоканала»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий направил обращение главе региона Глебу Никитину и мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову с просьбой принять меры по снижению тарифов за водоснабжение «Нижегородского водоканала» для сертифицированных гостиниц, социальных и спортивных объектов. Нынешний размер платы отталкивает потенциальных инвесторов, сообщает пресс-служба омбудсмена со ссылкой на его слова.

По мнению господина Солодкого, сейчас для нижегородских предпринимателей платежи за потребление холодной воды необоснованно завышены. Несмотря на то, что тариф является одним из самых низких в ПФО (15,87 руб. за кубометр), окончательная стоимость увеличивается за счет взимания платы «за мощность» при двухставочном тарифе водоканала. В качестве примера Павел Солодкий приводит гостиницу «Hampton by Hilton» на 176 номеров в Нижнем Новгороде, которая при двухставочном тарифе платит за водоснабжение 545 тыс. руб. в месяц, и аналогичную по количеству мест гостиницу «Ренессанс» в Самаре. Там круглосуточно работают бассейн и сауна, однако в месяц за водоснабжение гостиница платит 83 тыс. руб. В Перми небольшое кафе, которое потребляет в месяц 45 кубометров воды, платит в месяц около 1,5 тыс. руб., указывает омбудсмен. Для аналогичного нижегородского кафе на улице Торговой стоимость ежемесячных платежей достигает 16 тыс. руб., из них за ресурс – 837 руб., а «за мощность» – 14,7 тыс. руб.

Павел Солодкий просит рассмотреть возможность либо установления одноставочного тарифа за водоснабжение, либо снижения платы за содержание систем для предпринимателей, либо выплате компенсаций за оплату присоединенной мощности. По словам обсудсмена, «такое решение усилит деловую активность в области, позволит снизить расценки на размещение в гостиницах и услугах общественного питания, что привлечет в регион новых туристов, а также инвесторов».

Анастасия Еремина