Средний размер микрозайма на Кубани составил 8867 рублей

Краснодарский край занял восьмое место в России по показателю величины среднего размере займа, выдаваемого микрофинансовыми организациями (МФО). Так, по итогам третьего квартала текущего года, средний размер микрозайма на Кубани составил 8867 руб. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% (был 7643 руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В России за указанный период времени средний размер займа до зарплаты вырос на 9,8% и составил 8,1 тыс. руб. (был – 7,4 тыс. руб.). Больше всего денег до зарплаты МФО дают в Москве (11,8 тыс. руб.), Московской области (10,1 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (9,7 тыс. руб.). По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост среднего размера микрозайма стал следствием сокращения выдачи самых небольших микрозаймов на сумму до 10 тыс. руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам третьего квартала текущего года в Краснодарском крае было выдано 146,6 тыс. микрозаймов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года их количество снизилось на 1,5%. По данным НБКИ, сокращается в основном лишь доля микрозаймов небольшого денежного объема, в то время как выдача займов с суммами от 10 тыс. руб. – увеличивается. Все это происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса.

Дмитрий Михеенко