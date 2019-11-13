В Краснодарском крае на 1,5% снизилось количество выданных микрозаймов

По итогам третьего квартала текущего года, в Краснодарском крае было выдано 146,6 тыс. микрозаймов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года их количество снизилось на 1,5%. Но, несмотря на это, Кубань остается в тройке регионов-лидеров по востребованности этого массового вида кредитования, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В России за третий квартал 2019 года было выдано 4,36 млн микрозаймов, что на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (4,6 млн). В числе лидеров находится Москва (178,7 займов, 0%) и Московская область (160,5 займов, +10,7%).

По данным НБКИ, сокращается в основном лишь доля микрозаймов небольшого денежного объема, в то время как выдача займов с суммами от 10 тыс. руб. – увеличивается. Все это происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, многие МФО уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10 тысяч рублей.

Дмитрий Михеенко